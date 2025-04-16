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  4. Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 18:33
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Halter Şampiyonası Halter
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