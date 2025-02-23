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  4. Milli judocu Ayten Yeksan'dan Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda bronz madalya aldı

Milli judocu Ayten Yeksan'dan Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda bronz madalya aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2025 17:10
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Milli judocu Ayten Yeksan, Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda bronz madalya aldı.

Milli judocu Ayten Yeksan'dan Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda bronz madalya aldı

Polonya'daki Varşova Avrupa Açık Turnuvası'na katılan milli judoculardan Ayten Yeksan, kadınlar 63 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Ayten, başkent Varşova’da düzenlenen organizasyonda İsviçreli Chiara Friden, Macar Brigitta Varga ve Fransız Rania Drid’i yenerek yarı finale yükseldi.

Rumen Amanda Torres ile yaptığı yarı final müsabakasını kaybeden Ayten, 3'üncülük maçında karşılaştığı Avusturyalı Lisa Tretnjak’ı mağlup ederek podyuma çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Judo
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