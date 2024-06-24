Milli Takım'da bir sakatlık şoku daha! Kaleci Doğan Alemdar sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen antrenmanda dizinde travma meydana gelen 21 yaşındaki kalecinin muayene ve tetkikleri tamamlandı.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Milli kalecinin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

MUHAMMED ŞENGEZER DAVET EDİLDİ

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Doğan Alemdar'ın yerine Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Milli Takım kampına davet edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."





