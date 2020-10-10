Milli maç öncesi Rusya'da koronavirüs vakası

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ı konuk edecek Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
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