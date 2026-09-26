Milli maçta Kylian Mbappe'den Arda Güler'e tepki çeken hareket

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk müsabakasında Kocaeli'de ağırladığımız dünya devi Fransa karşısında korakor bir mücadele ortaya koyan Bizim Çocuklar, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir üzüntü yaşadı. Çekişmeli geçen dev randevuda sahadan puansız ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimizde yenilgiden çok, mücadelenin ikinci yarısında yaşanan skandal bir an spor gündemini salladı!

MBAPPE'NİN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin ikinci yarısında A Millilerimizin kazandığı tehlikeli serbest vuruşta topun başına 21 yaşındaki dahi yeteneğimiz Arda Güler geçti. Tam frikik atışı öncesi konsantre olan genç yıldızımızın arkasında beliren Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe, centilmenlik dışı bir hamleye imza attı.

Fransız yıldız, Arda'nın tam vuruşu yapacağı salisede genç oyuncumuza doğru bağırarak acımasızca psikolojik baskı uyguladı.

Takım arkadaşının bu hareketiyle dikkati dağılan Arda Güler'in frikik vuruşu Fransa barajına çarparak kornere gitti.

Real Madrid soyunma odasında yan yana oturan iki yıldız arasında yaşanan bu detay, Türk futbolseverleri kızdırdı.