Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışını lider olarak bitirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde, 4,411 km uzunluğundaki parkurda düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağında Redbull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu piste çıktı.

10'NCU ZAFERİNİ ELDE ETTİ!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attı 1

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışan Toprak, pole pozisyonundan başladığı 21 turluk ilk yarışı lider tamamlayarak üst üste 10. zaferini elde etti ve podyumun zirvesine yerleşti. Yarışı Aruba Ducati'den Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing'den Alex Lowes üçüncü sırada bitirdi.

Yamaha Motoxracing ile mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise aynı yarışta 10. oldu.

EN YAKIN RAKİBİNE 31 PUAN FARK

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attı 2

Genel klasmanda Toprak, 432 puanla liderliğini sürdürerek en yakın rakibi Bulega'ya (401 puan) 31 puan fark attı. Üçüncü sırada Barni Spark Racing'den Danilo Petrucci 246 puanla yer alırken, Bahattin Sofuoğlu 23 puanla 20. sırada bulunuyor.

Milli motosikletçiler, 7 Eylül'de TSİ 12.00'de superpole yarışında ve TSİ 16.30'da ikinci ana yarışta mücadele edecek.

Canlı Skor

