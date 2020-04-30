Milli okçu Merve Nur Eroğlu'nun gözü Tokyo'da

Milli okçu, son olarak 2020 yılında Dubai'de düzenlenen Fazza Uluslararası Okçuluk Turnuvası'nda bireysel olarak birinci olduktan sonra nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladığını ancak koronavirüs nedeniyle bu hayalinin yarım kaldığını belirterek, "Hedefimizde nisan ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası vardı fakat şu an gündemimizde olan koronavirüs nedeniyle yarışmamız iptal oldu. Şimdi henüz tarih belli değil. Yeni tarih belli olana kadar milli takım antrenörümüz tarafından bizlere verilen programa uyarak kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Okçuluğa 2011 yılında başladığını ve 2013'te Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma seçildiğini anlatan Merve Nur, 2014'te İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü, 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, 2017'de Çin'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ve 2018'de Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikincilikler elde ettiğini anımsattı.

Paralimpik Okçuluk branşında dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan 27 yaşındaki Merve Nur Eroğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi, hedefleri ve evdeki çalışmalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında kendi imkanlarıyla devam ettiğini dile getiren Merve Nur, şöyle devam etti:

"Günde 3 saat atış antrenmanı yapıyorum. Yarım saat kondisyon çalışması yapıyorum. Bu süreç bitiminde hedefim İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Bu yarışmanın şöyle bir önemi var. Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota verecek olması. Hedefim kotayı alıp yarışmayı birinci olarak tamamlamak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

"HEDEFİM YARIM KALAN DUYGULARIMI TAMAMLAYABİLMEK"

Merve Nur Eroğlu, 2016 yılında yapılan Rio'da gerçekleşen Paralimpik Oyunları'na katılmak için çoğu sporcu gibi kendisinin de çok emek verdiğini vurguladı.

"Ülkemi Rio'da temsil edebilme gururunu yaşadım." diyen Merve Nur, "İlk büyük yarışmam olduğu için Rio'da heyecanıma yenilip istediğim şekilde yarışmayı sonlandıramadım. O yüzden hedefim Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alıp orada yarım kalan duygularımı tamamlayabilmek, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek" ifadelerini kullandı.