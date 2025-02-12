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Milli okçu Mete Gazoz'un üzerindeki "tatlı" sorumluluk

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 12:32
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, çocuklara "ilham kaynağı" olmak istediğini söyledi.

Milli okçu Mete Gazoz'un üzerindeki "tatlı" sorumluluk

Ankara'da Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu açılışına katılan milli okçu, AA muhabirine motivasyon kaynaklarından bahsetti.

Türk okçuluğunu uluslararası alanda başarıyla temsil eden Mete Gazoz, "Okçulukta beni motive eden şey yaptığım antrenmanların mutlaka bir karşılığının olduğunu bilmek. Katıldığımız uluslararası turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı en yukarıda dalgalanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"HEP ROL MODEL OLMAK İSTEMİŞİMDİR"

Bir rol model veya ilham kaynağı bulunmadığını dile getiren Mete, "Küçükken hep bir rol model olmak istemişimdir. Bu yüzden elde ettiğim başarılardan sonra bütün hayat tarzımı buna göre şekillendirdim. Artık daha dikkatli davranıyorum çünkü birçok küçük çocuğun beni takip ettiğini biliyorum. Ona göre davranmam gerekiyor. Üzerimde 'tatlı' bir sorumluluk var. Bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Mete, okçuluk dışında bilgisayar oyunları ve esporla ilgilendiğini, bu konudaki deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

"Hobilerim arasında oyunlar ve e-spor var. Hep espor sahnesinde profesyonel bir maçta oynamak istemiştim. Seyrederken bana da çok basit görünüyordu. Ben de yaparım, ben de oynarım diye düşünüyordum ve içimde böyle bir istek vardı. Birkaç profesyonel maçta oynama fırsatım oldu. Ancak göründüğü kadar kolay iş değilmiş. İşin derin taraflarına girince anlıyorsunuz. Ben nasıl saatlerimi, günlerimi harcıyorsam e-sporcular da aynı çabayı gösteriyor."

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Mete Gazoz
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