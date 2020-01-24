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Milli okçu Yusuf Kaya'dan dünya ikinciliği

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Milli okçu Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli okçu Yusuf Kaya'dan dünya ikinciliği

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen salon okçuluk turnuvalarının dördüncü ayağı Fransa'nın Nimes şehrinde yapıldı. Brady Ellison, Alexis Ruiz, Braden Gellenthien, Kang Chae Young gibi dünya şampiyonlarının katıldığı turnuvaya Türkiye’den de farklı kategorilerde sporcular katıldı. Ases Demka Okçuluk adına turnuvaya katılan Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde dünya 2’ncisi oldu.

YUSUF KAYA: HEDEFİM İLERLEYEN YILLARDA ÜLKEMİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

8’inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Kaya, lise giriş sınavlarına hazırlanırken antrenmanlarını aksatmadığını, aksine konsantrasyon ve motivasyon konusunda antrenmanların kendisine katkısı olduğunu ve güç kazandığını ifade etti.

Hedefinin Kabataş Erkek Lisesi’ni kazanmak olduğunu belirten genç sporcu, "Bunun için çok çalışıyorum ve biliyorum ki kazanmanın yolu çok çalışmaktan geçiyor. Hedefim iyi bir lisede eğitimime devam etmek ve ilerleyen yıllarda milli takımda ülkemi en güzel şekilde temsil etmektir. Sınavlara hazırlanan arkadaşlarıma tavsiyem, zamanlarını iyi planlasınlar ve ok atmaya başlasınlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yusuf kaya Dünya Okçuluk Federasyonu Hedefinin Kabataş Erkek Lisesi

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