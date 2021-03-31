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Milli oyuncu Ersan İlyasova'yı taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

31.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ı taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova'yı taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı. Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Memphis Grizzlies deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıktı.

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Delta Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı. Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.

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