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Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'dan çarpıcı açıklamalar! ''Galler bizi zora soktu''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.09.2024 00:18
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk haftasında Galler deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan A Milli Futbol Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup açılış maçında Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Milli takımımızda Barış Alper Yılmaz 62. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

''GALLER BİZİ ZOR DURUMA SOKTU''

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Maçtan sonra karşılaşmayı değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım. İkinci yarı kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. 1 puan aldık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli. Çok şükür daha iyiyim. 4 gündür dinleniyorum. İyiyim. Diğer maçta oynayacağım inşallah" dedi.

''ARDA İLE BİRLİKTE YER ALMAK...''

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Arda Güler ile birlikte Ballon d'Or listesinde yer almasına dair soruya Hakan Çalhanoğlu, "İkimiz de çok mutluyuz. Bizler, takımdaki arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yıldıray Ağabey ile aram çok iyidir, sık sık arar. Daha henüz konuşmadık. Ama geçen de birlikte tatildeydik. Bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için" cevabını verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN DESTEK ÇAĞRISI

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İzlanda maçında taraftarın desteğini beklediklerini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eminim ki taraftarlar da bizi destekleyecekler. Onları maça bekliyoruz, bizi desteklesinler. Hedefimiz liderlik. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler
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