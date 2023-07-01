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Milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, Avrupa ikincisi oldu

01.07.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Tatvan’lı milli sporcu Nurcihan Ekinci, Avrupa Para Tekvando Open Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, Avrupa ikincisi oldu

Para Tekvando milli sporcusu Nurcihan Ekinci, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’yi temsilen Avrupa Tekvando Federasyonu tarafından Fransa’da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’na katılan Bitlisli sporcu, 47 kilo K44 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Daha öncesinde katıldığı birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada başarılar elde eden Ekinci, başarı zincirine bir halka daha ekledi. Ekinci, bu başarısıyla 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmaya da hak kazandı.

Milli sporcu Nurcihan Ekinci’nin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, sporcuya tebriklerini, antrenörü Sezer Öztürk’e ise katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Para tekvandoda başarı elde etmenin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu dile getiren Ak, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmaya da hak kazanan Ekinci’ye başarılarının devamını diledi.

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