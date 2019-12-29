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  4. Milli Piyango'da deneme çekilişi gerçekleştirildi

Milli Piyango'da deneme çekilişi gerçekleştirildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yılbaşı özel çekilişinde kullanılacak küreler, toplar ve sistemlerin kontrolü, noter ve basın huzurundaki deneme çekilişiyle gerçekleştirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kızılay'daki binasında gerçekleştirilen testte, 31 Aralık'ta kullanılacak topların ağırlıkları noter huzurunda ölçüldü. Kürelerin sağlıklı çalışıp çalışmadıkları tek tek kontrol edildi. Deneme çekilişinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

İLK DEFA BASIN ÖNÜNDE YAPILDI

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.

Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Yapılan testler hakkında bilgi veren Bulduk, şöyle konuştu:

"Bu testin amacı, kürelerde çekiliş öncesi olabilecek aksaklıkların, bütün mekanizmaların ve top ağırlıklarının kontrolünün sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktır. Bu kontroller her Milli Piyango çekilişi öncesinde ve rutin zaman dilimlerinde devamlı olarak yapılıyor."

BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇEKİLECEĞİ SAATİ AÇIKLADI

Bulduk, yılbaşı özel çekilişinin 31 Aralık Salı günü saat 15.00'te başlayacağı bilgisini vererek, "Büyük ikramiye çekilişimiz ise saat 20.30'da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Büyük ikramiye satılan bir bilete isabet edinceye kadar çekilişin devam edeceğini vurgulayan Bulduk, geçen yılki yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibinin henüz Milli Piyango İdaresine müracaatta bulunmadığını bildirdi.

Bulduk, söz konusu bilet için zaman aşımının 31 Aralık mesai saati bitimi olduğuna dikkati çekerek, bu tarihe kadar bilet sahibinin başvuru yapmaması halinde ikramiyenin kamuya irat olarak kaydedileceğini ifade etti.

Ayşe Bulduk, Milli Piyango biletlerinin satış rakamının nasıl tespit edildiğine ilişkin bir soru üzerine, biletlerin bayilere satışı sonrası İdare kayıtlarına "Satıldı" olarak geçtiğini kaydetti.

Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
milli piyango yılbaşı özel çekilişi deneme çekilişi

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