Milli Piyango'da deneme çekilişi gerçekleştirildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kızılay'daki binasında gerçekleştirilen testte, 31 Aralık'ta kullanılacak topların ağırlıkları noter huzurunda ölçüldü. Kürelerin sağlıklı çalışıp çalışmadıkları tek tek kontrol edildi. Deneme çekilişinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

İLK DEFA BASIN ÖNÜNDE YAPILDI



Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.

Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Yapılan testler hakkında bilgi veren Bulduk, şöyle konuştu:

"Bu testin amacı, kürelerde çekiliş öncesi olabilecek aksaklıkların, bütün mekanizmaların ve top ağırlıklarının kontrolünün sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktır. Bu kontroller her Milli Piyango çekilişi öncesinde ve rutin zaman dilimlerinde devamlı olarak yapılıyor."