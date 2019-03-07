Milli satranççı Emre Ev hayatını kaybetti

Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, bu sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi İstanbul'a giden ailesi tarafından teslim alınırken, cenazenin yarın Konya'da defnedileceği öğrenildi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'da resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Milli santranç sporcularımızdan Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev vefat etmiştir. Camiamızın başı sağolsun" denildi.
Türkiye Satranç Federasyonu ise, "Görme Engelliler Milli takımı sporcusu Emre Ev’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan, 1991 doğumlu sporcumuza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.
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