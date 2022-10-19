Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

