Milli sporcular yarın 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde milli sporcular bakanlığa ait tesislerde ‪19 Mayıs’ın 101’inci yıldönümünde ‪saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak.

İstiklal Marşı etkinliğine katılacak, milli atlet Ramil Guliev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ve milli okçu Mete Gazoz duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

MİLLİ ATLET RAMİL GULİEV: BİZ SPORCULAR İÇİN BU PROGRAMDA YER ALMAK GÜZEL

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliev, koronavirüs sürecinin bütün sporcular için zor bir süreç olduğunu belirterek, “Biz bu şartlarda spora devam ediyoruz. Yarın da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir programı olacak. Umarım güzel ve iyi geçer. Biz sporcular için de bu programda yer almak, bu zor zamanlarda toplanmak güzel olacak. İnşallah biz bu zamanları atlatıp, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

MİLLİ TEKVANOCU NUR TATAR ASKARİ: BU SEFER EVLERİMİZDEN DALGALANDIRACAĞIZ ŞANLI BAYRAĞIMIZI

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 19 Mayıs’ı kutlayarak, “Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız için mücadele ettiği bu kutsal topraklarda bir kez daha saygı ile anıyoruz. Sokaklarda olamasakta, sırt sırta olamasakta, bu sefer evlerimizden dalgalandıracağız şanlı bayrağımızı. Hep birlikte, tek yürek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun” diye konuştu.