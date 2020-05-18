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Milli sporcular yarın 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.05.2020 23:26 | Son Güncelleme

Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tesislerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı okuyacak.

Milli sporcular yarın 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde milli sporcular bakanlığa ait tesislerde ‪19 Mayıs’ın 101’inci yıldönümünde ‪saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak.
İstiklal Marşı etkinliğine katılacak, milli atlet Ramil Guliev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ve milli okçu Mete Gazoz duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

MİLLİ ATLET RAMİL GULİEV: BİZ SPORCULAR İÇİN BU PROGRAMDA YER ALMAK GÜZEL

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliev, koronavirüs sürecinin bütün sporcular için zor bir süreç olduğunu belirterek, “Biz bu şartlarda spora devam ediyoruz. Yarın da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir programı olacak. Umarım güzel ve iyi geçer. Biz sporcular için de bu programda yer almak, bu zor zamanlarda toplanmak güzel olacak. İnşallah biz bu zamanları atlatıp, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

MİLLİ TEKVANOCU NUR TATAR ASKARİ: BU SEFER EVLERİMİZDEN DALGALANDIRACAĞIZ ŞANLI BAYRAĞIMIZI

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 19 Mayıs’ı kutlayarak, “Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız için mücadele ettiği bu kutsal topraklarda bir kez daha saygı ile anıyoruz. Sokaklarda olamasakta, sırt sırta olamasakta, bu sefer evlerimizden dalgalandıracağız şanlı bayrağımızı. Hep birlikte, tek yürek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun” diye konuştu.

MİLLİ OKÇU METE GAZOZ: HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAĞIZ

Başarılı milli okçu Mete Gazoz, bu zor sürecin 19 Mayıs’ı kutlamaya engel olmadığını vurgulayarak, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımız için savaşmış bu vatanın tüm kahramanlarını saygı ve şükran ile anıyorum. Ülkemiz ve dünya çok zor bir süreçten geçiyor ama bu kurtuluşumuz yolunda yakılan ilk ateşin günü; 19 Mayıs’ı kutlamamıza engel değil. Her zamanki coşku ve gururla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutlayacağız. Belki bu sene bu güzel bayramı sokaklarda coşku ile kutlayamayacağız ama tüm halkımızın kalpleri her zaman olduğu gibi yine beraber atacak, her bir ağızdan İstiklal Marşı’mızı okuyacağız” dedi.

Milli sporcuların İstiklal Marşı’nı okumaları, Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Antalya Spor Salonu, Erzurum Kayakla Atlama Kulesi, İzmir Yeni Göztepe Stadı ve Samsun Bandırma Vapuru’ndan canlı yayınlanacak.

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