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Milli Takım'a üzücü haber! Enes Ünal sakatlandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.06.2024 11:32
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un formasını terleten milli futbolcu Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Yapılan açıklamada Ünal'ın sol ayak baş parmağında kırık tespit edildiği ifade edildi.

Milli Takım'a üzücü haber! Enes Ünal sakatlandı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren millilerde Enes Ünal sakatlık yaşadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" denildi.

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Enes Ünal milli takım
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