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Milli Takım aday kadrosunda değişiklik: TFF duyurdu! Fenerbahçe'ye kötü haber

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.11.2024 18:02
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A Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Dün oynanan Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

Milli Takım aday kadrosunda değişiklik: TFF duyurdu! Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü, TFF'nin yaptığı açıklama ile A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF AÇIKLADI

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TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe’nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

1 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

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Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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TFF Türkiye Futbol Federasyonu fenerbahçe milli takım
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