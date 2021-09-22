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Milli Takım'da Ali Naibi sürprizi!

22.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, Milli Takımlar bünyesinde göreve başlıyor. Daha önce Beşiktaş Sportif Direktörlük görevini de yürütmüş olan Ali Naibi, Stefan Kuntz'un ekibinde idari bölümde görev alacak.

Milli Takım'da Ali Naibi sürprizi!

A Milli Takımlar'da görev değişimleri sürüyor. Kısa süre önce Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Alman Stefan Kuntz getirilmişti. Şimdi de idari kadroya Ali Naibi, dahil oluyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Kayserispor sportif direktörü Ali Naibi, Milli Takımlar bünyesinde göreve başlıyor. Daha önce Beşiktaş Sportif Direktörlük görevini de yapan Ali Naibi, Stefan Kuntz'un ekibinde idari bölümde görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle yakın zamanda Milli Takım alt yaş gruplarında da teknik adam konusunda ciddi değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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