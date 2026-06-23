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Milli Takım'da 'Arizona' skandalı! TFF'nin 'Mecburduk' yalanının altından para çıktı...

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda çöl sıcağıyla kavrulan Arizona'da kamp yapmasının altından büyük bir skandal çıktı. TFF yetkililerinin "Play-off'tan geldiğimiz için FIFA mecbur kıldı" diyerek savunduğu kamp yerinin aslında zorunlu olmadığı, federasyonun ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağa ve uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı ortaya çıktı.

Milli Takım'da 'Arizona' skandalı! TFF'nin 'Mecburduk' yalanının altından para çıktı...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden ve turnuvaya erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımımızda, başarısızlığın perde arkasındaki yönetimsel zafiyetler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Turnuva boyunca millilerimizin fiziksel olarak adeta tükenmesine neden olan Arizona Athletic Grounds'taki kamp süreciyle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

"FIFA MECBUR ETTİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Milli Takım da Arizona skandalı! TFF nin Mecburduk yalanının altından para çıktı... 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, turnuva öncesi ve sırasında gelen eleştirilere karşı, millilerin play-off'tan gelmesi nedeniyle FIFA'nın Arizona'yı "zorunlu" kıldığını iddia etmişti. Ancak gerçeklerin hiç de öyle olmadığı anlaşıldı.

İnsan fizyolojisini olumsuz etkileyen çöl iklimine sahip Mesa kentindeki tesislerin FIFA tarafından sadece bir 'öneri' olarak sunulduğu, ancak TFF yetkililerinin bu akılalmaz lokasyona hiçbir şekilde itiraz etmediği ve değişiklik talebinde bulunmadığı ortaya çıktı.

FATURA TFF'YE ÇIKMASIN DİYE ÇÖL SICAĞINA RAZI OLDULAR

Milli Takım da Arizona skandalı! TFF nin Mecburduk yalanının altından para çıktı... 2

Skandalın ekonomik boyutu ise çok daha vahim. FIFA kurallarına göre, takımlar kendilerine sunulan resmi liste dışındaki tesisleri tercih ettiklerinde ortaya çıkan ekstra konaklama ve kiralama masraflarının bir kısmını kendileri karşılamak zorunda kalıyor. İddialara göre TFF yönetimi, bu ekstra ücreti kasasından ödememek adına millilerimizi çöl sıcağının ortasına mahkum etti.

Liste dışında kendi özel tercihlerini yapan takımların en büyük avantajı; antrenman tesisi ile otel arasındaki mesafeyi kısaltmak ve maçların oynanacağı stadyumlara lojistik olarak yakın kalmaktı. TFF itiraz hakkını kullanmadığı için millilerimiz turnuva boyunca hem inanılmaz bir sıcağa maruz kaldı hem de maçlar için oldukça fazla yol kat ederek yorgun düştü.

BİRÇOK ÜLKE KAMPINI DEĞİŞTİRDİ! TÜRKİYE DEĞİŞTİRMEDİ

Milli Takım da Arizona skandalı! TFF nin Mecburduk yalanının altından para çıktı... 3

Türkiye maliyetten kaçarak Arizona'ya hapsolurken; Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler FIFA'nın sunduğu standart tesisleri reddederek kendi özel kamp alanlarını belirledi.

Bunun en net örneği Fransa Milli Takımı oldu. Başlangıçta Babson College'da kalması planlanan Fransa, maliyetlerin yüksekliği ve uluslararası standartların eksikliği sebebiyle bu plandan vazgeçti. Ardından, ekstra ücret ödemeyi göze alarak Bentley Üniversitesi kampüsünü tercih ettiler. Bu sayede hem otellerine sadece yarım saatlik bir mesafede kaldılar hem de antrenman sahalarının zeminini maçlarını oynayacakları Gillette Stadyumu'nun birebir kopyası olacak şekilde yeniden düzenlettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arizona dünya kupası milli takım
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