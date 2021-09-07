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  4. Milli Takım'da Orkun Kökçü cezalı duruma düştü

Milli Takım'da Orkun Kökçü cezalı duruma düştü

07.09.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın Hollanda karşılaşmasında sarı kart gören Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.

Milli Takım'da Orkun Kökçü cezalı duruma düştü

A Milli Takım'ın Hollanda ile deplasmanda oynadığı maçta Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.

Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Hollanda karşısında maça 11'de başladı. 16. dakikada sarı kart gören 20 yaşındaki futbolcu cezalı duruma düştü ve bir dahaki maç oynama şansını kaybetti.

Milli Takım'da 36. dakikada penaltı yaptıran Çağlar Söyüncü de gördü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen bir başka isim oldu. Çağlar 44'te kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Orkun Kökçü ve Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın Norveç ile Ekim ayında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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