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Milli Takım'da Paraguay mesaisi başladı! Montella'dan o iki yıldıza özel ilgi...

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile hayati bir sınava çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, zorlu mücadelenin hazırlıklarına San Jose'de start verdi. Antrenmana teknik direktör Vincenzo Montella'nın Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile gerçekleştirdiği özel görüşme damga vurdu.

Milli Takım'da Paraguay mesaisi başladı! Montella'dan o iki yıldıza özel ilgi...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. D Grubu'ndaki ikinci maçında Cumartesi sabahı TSİ 06.00'da Paraguay ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, bu kritik müsabakanın hazırlıklarına San Jose'de yaptığı ilk antrenmanla başladı.

MONTELLA'DAN YUNUS VE KEREM'E ÖZEL UYARILAR

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sahadaki bir detay basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. İtalyan çalıştırıcı, idman esnasında hücum hattının iki önemli ismi Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre baş başa özel bir görüşme gerçekleştirdi. Montella'nın bu toplantıda oyuncularına Paraguay savunmasının zaaflarını ve sahada uygulamaları gereken taktiksel görevleri aktardığı tahmin ediliyor.

TAKTİK ÇALIŞMA BASINA KAPALI YAPILDI

Ay-Yıldızlı ekibin San Jose'deki ilk idmanı, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen son bölümünde ise doğrudan Paraguay karşılaşmasının taktiksel provaları üzerinde durulduğu belirtildi. Millilerin yoğun tempoda geçen bu kritik antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da saha kenarından bizzat takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım montella
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