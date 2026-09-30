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Milli Takım'da sakatlık şoku! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Milli Takım'da sakatlık şoku! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda Belçika ve İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtildi. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

TEDAVİSİ KULÜBÜNDE SÜRECEK

Milli takımın orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Orkun Kökçü, yaşadığı bu sakatlık dolayısıyla deplasmandaki kritik karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Oyuncunun tedavisine kulüp tesislerinde devam edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Orkun Kökçü
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