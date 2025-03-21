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Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana bile çıktı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 17:47
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Dün akşam Uluslar Ligi Play-Off maçında Macaristan'ı 3-1'le geçen Milli Takım'da kadroya yeni bir isim dahil edildi. Montella'nın kararıyla yapılan değişikliğin ardından yıldız oyuncu bugünkü antrenmana da katıldı.

Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana bile çıktı

UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan'ı 3-1'le geçen Milli Takımımız, ara vermeden rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

BANİYA KADROYA ALINDI

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Dün oynanan karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü kadrodan çıkarılırken, yerine Rayyan Baniya davet edildi. Bu sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya'da gösterdiği perfomansın ardından Montella tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Baniya 2 de gol attı. Baniya bugün yapılan idmana da katıldı.

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spor Rayyan Baniya a milli takım
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