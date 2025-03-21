Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana bile çıktı

UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan'ı 3-1'le geçen Milli Takımımız, ara vermeden rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Dün oynanan karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü kadrodan çıkarılırken, yerine Rayyan Baniya davet edildi. Bu sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya'da gösterdiği perfomansın ardından Montella tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Baniya 2 de gol attı. Baniya bugün yapılan idmana da katıldı.
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