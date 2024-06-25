Milli Takım'daki 'kriz' Uğur Meleke-TFF kavgasına döndü! Büyükekşi’nin basın müşaviri Armağan Pekkaya için olay iddialar... 'Mesajlar atıyor'

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çarşamba günü Çekya karşısında kader maçına çıkacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Montella ile Arda Güler arasında kriz olduğu iddiaları gündeme adeta bomba gibi düştü. Güler'in yedek kalmasıyla başlayan iddialar, sosyal medyada paylaşılan bir antrenman görüntüsüyle adeta tavan yaptı. TFF, yaptığı açıklamayla hiçbir sorun olmadığını belirtse de Güler'in yorum yapmadan sadece söz konusu açıklamayı paylaşması dikkat çekmişti. Uzun süredir özellikle iletişim konusunda en çok eleştirilen kurumların başında gelen TFF'nin baskıyla Güler'e paylaşım yaptırdığı iddiaları da gündeme geldi.

UĞUR MELEKE'NİN YAZISI OLAY OLDU: ARDA'NIN OYNAMAMA NEDENİ BÜYÜKEKŞİ VE ALTINTOP

A Milli Takım'da yaşananlar ilgili spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, spor yorumcusu ve gazeteci Uğur Meleke çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Meleke, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde "Bence Arda'nın oynamama nedeni Büyükekşi ve Altıntop" başlığıyla yayımlanan yazısında; TFF'nin aylardır 2005’liler konusunda garip bir iletişimi olduğunun altını çizdi. Meleke "Bu çocukları 2032’ye hazırlıyoruz gibi bir propaganda. Önce Semih’e kötü muamele. Can kadroda yok. Sonunda Arda-Kenan yedek bırakıldı. Bu çocuklarla Büyükekşi ve Altıntop'un tuhaf bir derdi var." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN YANIT GELDİ

Meleke'nin ses getiren yazısına TFF'den ise çok sert bir yanıt geldi. Söz konusu açıklamada "Bilgiye, belgeye dayanmayan, manipülasyon amaçlı haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Türk futbolunun geleceği ve millî takımımızın başarısı için çok önemlidir. Art niyet taşıyan dezenformasyonlara karşı hukuksal girişimlerin de başlatıldığını değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri yer aldı.

MELEKE, ARMAĞAN PEKKAYA'YI HEDEF ALDI

TFF'nin açıklamasına Uğur Meleke ise X hesabından yaptığı paylaşımlarla cevap verirken, TFF Basın Müşaviri Armağan Pekkkaya için çok sert ifadeler kullandı.

X hesabından açıklama yapan Meleke şunları söyledi;

"TFF’nin yanıtında 'Bence diye başlayan yalan haber' diye bir ifade var. Belli ki haberle köşe yazısı arasındaki farkı bilmiyorlar! Köşe yazısı kişisel görüştür, özü “sübjektivite”dir. 'Bence' demelidir zaten köşe yazısı.

Ben köşe yazarıyım. Hayatımda hiç haber yapmadım. Sadece siteden yapmıyorlar açıklama. Büyükekşi’nin iletişim müşaviri bana mesajlar da atıyor. Öyle bir müşavir ki, “bağlaç olan ki” ile “ek olan ki”yi ayırt edemiyor. İmlâ katli ekte.

TFF’de personel kalitesi buysa, haberle köşe yazısını ayırt edememeleri normal galiba. Hukuki işlemlere başladıklarını söylüyorlar benim hakkımda.

"YEMEKLERİNİZE GELMEDİM, UÇAKLARINIZA BİNMEDİM! AMA MAHKEMELERİNİZE GURURLA GELİRİM"

19 yıldır bu işi yapıyorum. Defalarca dava edildim. Bir kere bile haksız çıkmadım. 19 senedir verdiğiniz yemeklere bir kere gelmedim, uçaklarınıza bir kez binmedim. Ama mahkemelerinize gelirim gururla.

Belki zengin değilim, Maybech’lere binmiyorum. Özel uçaklarla gezmiyorum. Ama sizinle aynı gemide olmamakla iftihar ediyorum."

'YETER' ÇIKIŞININ ARKASINDA O MU VAR?

Uğur Meleke'nin çok sert ifadelerle yüklendiği Pekkaya bir anda gündem oldu. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından kameralar önünde yaptığı açıklamada "Yeter artık yeter" çıkışının arka planında da Pekkaya'nın olduğu ifade edildi.

"TFF TARİHİNE BİR İLK OLMUŞTU"

Gazeteci Sedat Kaya da Yeniçağ Gazetesindeki köşesinde söz konusu iddiaları kaleme almış "Armağan Pekkaya’nın çalışmalarından çok memnun olan Başkan Mehmet Büyükekşi, kendisini Türkiye Futbol Federasyonu Basın Müşaviri olarak atadı. 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez bir kişi, “Basın Müşaviri” olarak atandı. Böyle bir titr, TFF’nin tarihinde hiçbir zaman yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KONGRESİNDEKİ KAVGA: KÜFÜR, DARP...

Armağan Pekkaya, yine 29 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaşananlarla da gündem olmuştu. Bir kongre üyesi, Ahmet Nur Çebi’yi eleştirince Armağan Pekkaya'nın küfür ederek kongre üyesine saldırdığı iddia edilmiş, o görüntüler de çok konuşulmuştu.





