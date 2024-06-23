Milli Takım için Mehmet Demirkol'dan olay yaratan iddia! ''İsim vermeyeceğim ama...''

Türkiye, 3-0’lık Portekiz mağlubiyetiyle gruptan lider çıkma şansını da kaybetti. İkinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer alan milliler, Çekya maçında sahadan puanla ayrılması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Çekya maçında mağlup olunması halinde ise 6 grupta en iyi üçüncüler arasında yer alınması beklenecek.
Portekiz maçı sonrası konuşan Mehmet Demirkol, "Milli takımda bazı oyuncular birbirleriyle konuşmuyor. İsim vermeyeceğim. İşler pek yolunda gitmiyor diye duydum." açıklamasını yaptı.
Mehmet Demirkol'un sosyal medyada gündem olan bu açıklamasının ardından milli takımdan herhangi bir yalanlama gelmedi.