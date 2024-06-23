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Milli Takım için Mehmet Demirkol'dan olay yaratan iddia! ''İsim vermeyeceğim ama...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.06.2024 16:24
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 mağlup oldu. 3-0’lık sonuç kadar milli takımın ortaya koyduğu oyun da beklentilerin oldukça altında kaldı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'un ortaya attığı iddiası sosyal medyada olay yarattı.

Milli Takım için Mehmet Demirkol'dan olay yaratan iddia! ''İsim vermeyeceğim ama...''

Türkiye, 3-0’lık Portekiz mağlubiyetiyle gruptan lider çıkma şansını da kaybetti. İkinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer alan milliler, Çekya maçında sahadan puanla ayrılması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Çekya maçında mağlup olunması halinde ise 6 grupta en iyi üçüncüler arasında yer alınması beklenecek.

MEHMET DEMİRKOL'DAN OLAY İDDİA

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Portekiz maçı sonrası konuşan Mehmet Demirkol, "Milli takımda bazı oyuncular birbirleriyle konuşmuyor. İsim vermeyeceğim. İşler pek yolunda gitmiyor diye duydum." açıklamasını yaptı.

YALANLAMA GELMEDİ

Mehmet Demirkol'un sosyal medyada gündem olan bu açıklamasının ardından milli takımdan herhangi bir yalanlama gelmedi.

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Türkiye Mehmet Demirkol euro 2024
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