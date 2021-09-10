Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Türkiye’nin yeni teknik direktör adayları…

TFF’nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada; Şenol Güneş ile yolların ayrıldığı duyuruldu. TFF, A Millî Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi. Millî Takım’ın yeni teknik direktörü için çalışmalar başladı. Millî Takım’ın yeni teknik direktörü için ismi geçen adaylar da belli oldu.

A MİLLİ TAKIM’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

A Millî Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü için birçok isim gündeme geldi. Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gibi isimlerden birinin, Millî Takım’ın başına getirilebileceği konuşuluyor.

SAMET AYBABA: GÖREVE HAZIRIM

A Milli Takım Teknik Direktörü adayları arasında yer alan Samet Aybaba, NTV Spor'a konuştu.

Aybaba, henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini söylerken, teklif alması halinde kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"A Milli akım teknik direktörlüğü görevini tabi ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok."

Aybaba, sezona TFF 1. Lig'den Süper Lig 'e yükselttiği Adana Demirspor'la başlamış ancak daha sonra görevinden ayrılmıştı.

'OKAN BURUK'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI' İDDİASI

Federasyon Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra, Okan Buruk ile görüşmelere başladı.

47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğuna taşımıştı.

A Milli Takım'da 2 yıllık Şenol Güneş dönemi, dünya kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından bugün sona erdi.

Ay Yıldızlılar eleme grubundaki son 4 maçını ekim ve kasım aylarında oynayacak.

LÖW'DEN MİLLİ TAKIMA RET

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Federasyon ilk görüşmesini Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptı.

Almanya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.

Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Fatih Terim, Mustafa Denizli, Okan Buruk ve Aykut Kocaman gibi isimler yer alıyor. Başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, kısa süre içinde ay yıldızlı ekibin yeni teknik adamını belirleyecek. (NTV SPOR)

FATİH TERİM YA DA MUSTAFA DENİZLİ 4 MAÇ İÇİN GELEBİLİR

A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek.



