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Milli takım kadrosunda değişiklik! Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu

04.10.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım aday kadrosuna sol el ikinci parmağı kırılan ve operasyon geçirecek olan Beşiktaşlı Kenan Karaman yerine, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dahil edildi.

Milli takım kadrosunda değişiklik! Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu, sol el ikinci parmağında kırık bulunan Kenan Karaman'ın yerine A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda, Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol el ikinci parmağında kırık bulunan Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç maçı sonrası bir operasyon geçireceği ve bu nedenle Halil Dervişoğlu'nun aday kadroya alındığı bildirildi.

Kenan Karaman, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve elinde kırık tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Kenan Karaman Halil Dervişoğlu
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