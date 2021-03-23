SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Milli Takım kampında Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

Milli Takım kampında Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

23.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı.

Milli Takım kampında Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ozan Tufan'ın 26. yaş günü kutlaması, ay-yıldızlı ekibin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampta gerçekleştirildi.

Milli futbolcu, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, yarınki Hollanda karşılaşmasından alınacak galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olacağını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Dünya Kupası 2 yılda bir mi düzenlenecek?Dünya Kupası 2 yılda bir mi düzenlenecek?
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yeni gruba geçiyoruz

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yeni gruba geçiyoruz

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Georginio Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Maçın kahramanı Burak Yılmaz konuştu!

Burak Yılmaz: Gurur verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.