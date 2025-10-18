Milli takım kampını terk etmişti! Berke Özer için Fransız ekibi Lille'den açıklama

A Milli Takım kampından ayrılmasıyla gündeme oturan Berke Özer konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıklamalarının ardından, oyuncunun kulübü Lille’den de beklenmedik bir açıklama geldi.

"DİREKT KENDİSİYLE KONUŞTUM"

Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, Nantes maçı öncesinde Berke hakkında konuştu. Genesio, “Sadece basında çıkan haberlere ya da duyduklarıma güvenmek istemedim. Durumu anlamak için doğrudan kendisiyle konuştum.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

“Berke ile uzun, samimi ve açık bir görüşme yaptık. Neler yaşandığını bana anlattı, ben de notlarımı aldım. Ancak konuşmanın detaylarını paylaşmayacağım. Oyuncularıma güveniyorum, bu nedenle onunla ilgili herhangi bir şüphem yok. Milli takımla ilgili gelecekte neler olacağını bilemem, bu konuda yorum yapmak bana düşmez. Şu an takıma geri döndü ve pazar günü oynayabilecek durumda.”