Milli takım seçmelerinde skandal görüntü!

7 yıl önce yapımı tamamlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından protokolle 20 yıllığına Türkiye Yüzme Federasyonu’na devredilen Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda skandal bir olay yaşandı.

Havuzun denge tankındaki sorun nedeniyle suyun boşaldığı iddia edilirken durumun antrenörler tarafından yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı öne sürüldü.

Şehir dışından da dahil olmak yüzlerce sporcunun sabah erken saatlerde geldiği Tozkoparan Yüzme Havuzu’ndaki skandal sonrasında veliler isyan ederken dün yapılması gereken yarışlar iptal edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Yüzme Federasyonu, “İstanbul Güngören'de bulunan Tozkoparan Yüzme Havuzunda 11 – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz 13 Yaş erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası, Yıldız – Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım seçmelerinin 3. Gününde yaşanan öngörülemeyen teknik bir arızadan dolayı yarış durdurulmuştur. Yarışların sürekliliği ve sporcularımızın motivasyonlarını kaybetmemesi açısından yarışların Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Yüzme Havuzunda yapılması kararı alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. (Skor)



