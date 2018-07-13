Milli takım seçmelerinde skandal görüntü!

7 yıl önce yapımı tamamlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından protokolle 20 yıllığına Türkiye Yüzme Federasyonu’na devredilen Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda skandal bir olay yaşandı.
Havuzun denge tankındaki sorun nedeniyle suyun boşaldığı iddia edilirken durumun antrenörler tarafından yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı öne sürüldü.
Şehir dışından da dahil olmak yüzlerce sporcunun sabah erken saatlerde geldiği Tozkoparan Yüzme Havuzu’ndaki skandal sonrasında veliler isyan ederken dün yapılması gereken yarışlar iptal edildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Yüzme Federasyonu, “İstanbul Güngören'de bulunan Tozkoparan Yüzme Havuzunda 11 – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz 13 Yaş erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası, Yıldız – Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım seçmelerinin 3. Gününde yaşanan öngörülemeyen teknik bir arızadan dolayı yarış durdurulmuştur. Yarışların sürekliliği ve sporcularımızın motivasyonlarını kaybetmemesi açısından yarışların Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Yüzme Havuzunda yapılması kararı alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. (Skor)
Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi!
Badou Ndiaye'nin menajeri: G.Saray'ın bekleyişi mutlu sonla sonuçlanabilir
Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!
Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak
Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı
Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Dünya devi Milan, ABD'li fon şirketine satıldı
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
Fernando Torres, Sagan Tosu’ya transfer oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum