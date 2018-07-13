SPOR

Milli takım seçmelerinde skandal görüntü!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

İstanbul'un Güngören ilçesinde yapılması planlanan "Yıldız, Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri" Tozkoparan Yüzme Havuzu'nun suyunun bir gecede boşalması nedeniyle yapılamadı. Aileler isyan etti

Milli takım seçmelerinde skandal görüntü!

7 yıl önce yapımı tamamlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından protokolle 20 yıllığına Türkiye Yüzme Federasyonu’na devredilen Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda skandal bir olay yaşandı.

Havuzun denge tankındaki sorun nedeniyle suyun boşaldığı iddia edilirken durumun antrenörler tarafından yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığı öne sürüldü.

Şehir dışından da dahil olmak yüzlerce sporcunun sabah erken saatlerde geldiği Tozkoparan Yüzme Havuzu’ndaki skandal sonrasında veliler isyan ederken dün yapılması gereken yarışlar iptal edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Yüzme Federasyonu, “İstanbul Güngören'de bulunan Tozkoparan Yüzme Havuzunda 11 – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz 13 Yaş erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası, Yıldız – Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım seçmelerinin 3. Gününde yaşanan öngörülemeyen teknik bir arızadan dolayı yarış durdurulmuştur. Yarışların sürekliliği ve sporcularımızın motivasyonlarını kaybetmemesi açısından yarışların Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Yüzme Havuzunda yapılması kararı alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. (Skor)


PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2018 ne zaman? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? (Canlı İzle)Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2018 ne zaman? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? (Canlı İzle)
Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams-Angelique Kerber karşılaşacak!Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams-Angelique Kerber karşılaşacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turkiye yuzme federasyonu Tozkoparan Yüzme Havuzu

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm

Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası tarihinde taraftarları şoke eden 5 sonuç

Dünya Kupası tarihinde taraftarları şoke eden 5 sonuç

Dünya Kupası 2018: Yarı finalde Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi

Dünya Kupası 2018: Yarı finalde Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi

#SONDAKİKA - 2018 Dünya Kupası'nda finalin adı Fransa-Hırvatistan

#SONDAKİKA - 2018 Dünya Kupası'nda finalin adı Fransa-Hırvatistan

İtalya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transferi: 'Yüzyılın anlaşması'

İtalya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transferi: 'Yüzyılın anlaşması'

Dünya Kupası 2018: Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek finale çıktı

Dünya Kupası 2018: Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek finale çıktı

#SONDAKİKA Cristiano Ronaldo Real Madrid'den Juventus'a transfer oluyor

#SONDAKİKA Cristiano Ronaldo Real Madrid'den Juventus'a transfer oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.