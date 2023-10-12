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Milli takımda da oynayamayacak! Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber

12.10.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig devi Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'ten Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Premier Lig devi Chelsea'den transfer ettiği yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'ten kötü bir haber geldi.

MİLLİ TAKIM'DA DA OYNAYAMAYACAK

hakimsa

Ağrıları nedeniyle Antalya deplasmanına götürülmeyen, ancak Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech'in davet üzerine mecburi olarak kampa gittiği, ancak hem Fildişi Sahili ile oynanacak dostluk maçında hem de Liberya'ya karşı verilecek eleme mücadelesinde forma giymeyeceği bildirildi.

3 MAÇTA 2 GOLE ETKİ

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Hakim Ziyech'in bu süre zarfında güçlenme ve yenilenme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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