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Milli takımda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı

09.10.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın Norveç maçında göz travması yaşayan Serdar Aziz ile parmağında kırık olan Kenan Karaman, aday kadrodan çıkarıldı.

Milli takımda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.

Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı."

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Serdar Aziz Türkiye Milli Futbol Takımı Kenan Karaman
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