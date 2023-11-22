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Milli takımımız, EURO 2024'te adeta para basacak! Dağıtılacak miktarı UEFA açıkladı

22.11.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımı'nda katılacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) dağıtılacak ödül miktarı açıklandı. Şampiyon olacak takıma toplamda 34 milyon euro para verilecek.

EURO 2024'e katılmaya hak kazanan takımlar, sponsorluk anlaşmaları dışında UEFA'dan önemli bir miktarda para kazanacak. Geçtiğimiz turnuvada 301 milyon euro dağıtan UEFA, bu turnuvada rakamı 371 milyon euro'ya çıkardı.

HER ÜLKEYE 9.25 MİLYON EURO

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Ayak bastı parası olarak 9.25 milyon euro kazanacak ülkeler, grupta her galibiyette 1.5 milyon euro'yu cebine koyacak. Beraberlikte ise 750 bin euro kazanacak takımlar, son 16 turuna kalması halinde de 16 milyon euro nakit parayı kasasına alacak.

ÇEYREK FİNAL VE FİNAL

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UEFA çeyrek finale kalanlara 3.25’er milyon Euro ödül verecek. Yarı finale çıkanlar 5’er milyon Euro alırken şampiyon takım 10, finalist 7 milyon Euro kazanacak.

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