SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Milli takımın genç golcüsü Deniz Gül Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya ilki yaşattı! Tarihe geçti...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunun son maçında konuk olduğumuz İspanya deplasmanında ilk yarıda çok erken 1-0 geriye düşsek de, Milli takımın genç oyuncusu Deniz Gül ilk kez çıktığı ilk 11 mücadelesinde golünü attı ve kariyerine önemli bir gol ekledi.

Milli takımın genç golcüsü Deniz Gül Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya ilki yaşattı! Tarihe geçti...
Burak Kavuncu

Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde İspanya deplasmanına çıkarken, maçın henüz 4.dakikasında Olmo’nun golüyle 1-0 geriye düştük. İlk yarının sonlarında doğru Deniz Gül’ün attığı gol ise tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

İSPANYA’NIN KALESİNDE GÖRDÜĞÜ İLK GOL

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda ilk golünü A Milli Takım'ın genç futbolcusu Deniz Gül’den yedi.

İLK KEZ İLK 11 DE BAŞLADI! İLK GOLÜNÜ ATTI

Milli takımın genç golcüsü Deniz Gül Dünya Kupası elemelerinde İspanya ya ilki yaşattı! Tarihe geçti... 1

Deniz Gül, İspanya ile oynanan karşılaşmada milli forma ile ilk kez bir maça ilk 11'de başladı ve ilk golünü atmayı başardı. Gül daha önce görev aldığı 4 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz'dan İspanya kalesine röveşata! Barış Alper Yılmaz'dan İspanya kalesine röveşata!
Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberde! Osimhen'den sakatlık açıklamasıGalatasaraylıların gözü kulağı bu haberde! Osimhen'den sakatlık açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İspanya gol milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.