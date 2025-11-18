Milli takımın genç golcüsü Deniz Gül Dünya Kupası elemelerinde İspanya'ya ilki yaşattı! Tarihe geçti...

Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde İspanya deplasmanına çıkarken, maçın henüz 4.dakikasında Olmo’nun golüyle 1-0 geriye düştük. İlk yarının sonlarında doğru Deniz Gül’ün attığı gol ise tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

İSPANYA’NIN KALESİNDE GÖRDÜĞÜ İLK GOL

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda ilk golünü A Milli Takım'ın genç futbolcusu Deniz Gül’den yedi.

İLK KEZ İLK 11 DE BAŞLADI! İLK GOLÜNÜ ATTI

Deniz Gül, İspanya ile oynanan karşılaşmada milli forma ile ilk kez bir maça ilk 11'de başladı ve ilk golünü atmayı başardı. Gül daha önce görev aldığı 4 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.