Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus’ta beyin kanaması geçirdi!

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’taki Monastir M15 tenis turnuvasında Yankı Erel ile oynadığı yarı final karşılaşması sırasında rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen milli sporcu, sabah yapılacak kontrollerin ardından Türkiye’ye getirilerek ameliyata alınacak.

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in durumunun "yakından" takip edildiğini bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada,"Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz."