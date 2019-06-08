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Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Fergana Women's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu, Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan Berfu Cengiz, İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko Turnuvası'nda mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fergana Women's Turnuvası Uluslararası Tenis Federasyonu Türkiye Tenis Federasyonu

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