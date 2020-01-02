Ebrar Karakurt: Olimpiyat hayali çok büyük

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Ebrar Karakurt, olimpiyat hayali kurduklarını söyledi.

Ay-yıldızlı takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Milli takımın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Olimpiyat hayali çok büyük." diyen 19 yaşındaki pasör çaprazı, "Sporun zirvesi olimpiyatlar. Herkes olimpiyatlara gidebilmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İnşallah hayallerimiz gerçek olur ve çok iyi bir performans sergileyerek Tokyo'ya gideriz. Olimpiyatları hak ediyoruz ve şansımız çok yüksek. Bu şansı iyi değerlendirip oraya gidebilmek avucumuzun içinde. Takım arkadaşlarımla bunu yapacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

"HERKES SABIRSIZLIKLA TURNUVAYI BEKLİYOR"

Ebrar Karakurt, takımdaki herkesin tatlı bir heyecan içinde olduğunu kaydetti.

Antrenmanlarda iyi işler çıkardıklarını vurgulayan Ebrar, "Çok iyi çalışıyoruz. Antalya'da 1,5 haftalık bir kamp sürecimiz oldu. Herkesin içinde çok tatlı bir heyecan var. Herkes sabırsızlıkla turnuvayı bekliyor. Tüm oyuncuların milli takımı çok özlediğini düşünüyorum. Takım olarak antrenmanlarda iyi iş çıkardık. Antrenmanlardaki performansımızı Hollanda'da (olimpiyat elemeleri) sergilersek, turnuvanın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Takım olup birbirimize güvenmemiz şart" diye konuştu.