Milli yıldız Enes Ünal 7. dakikada sakatlanarak gözyaşlarıyla sahayı terk etti!

İspanya La Liga'nın 36'ıncı haftasında Getafe deplasmanda Real Betis'e konuk oldu. Milli yıldız Enes Ünal mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ!

26 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın henüz 7. dakikasında yere ters basarken acılar içinde yerde kaldı yapılan müdahalelere rağmen oyuna devam edemeyen milli futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Bu sezon Getefe formasıyla La Liga'da ve Kral Kupası'nda toplam 37 maça çıkan Enes Ünal 15 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.



