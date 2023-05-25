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Milli yıldız Enes Ünal 7. dakikada sakatlanarak gözyaşlarıyla sahayı terk etti!

25.05.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'da heyecan 36'ıncı hafta mücadeleleri ile sürüyor. 36'ıncı hafta karşılaşmasında Getafe deplasmanda Real Betis'e konuk olurken, mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes Ünal karşılaşmanın henüz 7. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası gözyaşlarıyla kenara geldi. İşte detaylar...

Milli yıldız Enes Ünal 7. dakikada sakatlanarak gözyaşlarıyla sahayı terk etti!
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga'nın 36'ıncı haftasında Getafe deplasmanda Real Betis'e konuk oldu. Milli yıldız Enes Ünal mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ!

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26 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın henüz 7. dakikasında yere ters basarken acılar içinde yerde kaldı yapılan müdahalelere rağmen oyuna devam edemeyen milli futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Bu sezon Getefe formasıyla La Liga'da ve Kral Kupası'nda toplam 37 maça çıkan Enes Ünal 15 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.


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