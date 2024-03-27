Milli yıldız Orkun Kökçü, Süper Lig devinin teklifini teşekkür ederek reddetti!

Teknik direktör Roger Schmidt'i eleştirdiği için Benfica tarafından kadro dışı bırakılan Orkun Kökçü'ye Beşiktaş talip oldu.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

Orkun Kökçü'nün kadro dışı kalmasını fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, Benfica'ya 20 milyon euroluk bir teklif yapabileceğini iletti. Bu hamlenin ardından Beşiktaşlı olduğunu daha önce itiraf eden Orkun Kökçü araya girerek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için siyah-beyazlıların teklifini geri çekmesini istedi. Beşiktaş'ta Orkun'un talebi sonrası masadan kalktı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Roger Schmidt'le ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu, "Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım." demişti.





