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Milli yıldız Orkun Kökçü, Süper Lig devinin teklifini teşekkür ederek reddetti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 21:22
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Benfica'da yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan Orkun Kökçü'ye Süper Lig devi Beşiktaş resmen talip oldu. Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın teklifine kısa süre içinde cevap verdi.

Milli yıldız Orkun Kökçü, Süper Lig devinin teklifini teşekkür ederek reddetti!
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Teknik direktör Roger Schmidt'i eleştirdiği için Benfica tarafından kadro dışı bırakılan Orkun Kökçü'ye Beşiktaş talip oldu.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

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Orkun Kökçü'nün kadro dışı kalmasını fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, Benfica'ya 20 milyon euroluk bir teklif yapabileceğini iletti. Bu hamlenin ardından Beşiktaşlı olduğunu daha önce itiraf eden Orkun Kökçü araya girerek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için siyah-beyazlıların teklifini geri çekmesini istedi. Beşiktaş'ta Orkun'un talebi sonrası masadan kalktı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

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Roger Schmidt'le ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu, "Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım." demişti.

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