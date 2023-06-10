Milli yıldızın transferini resmen duyurdular! Serbest kalma bedeli 150 milyon euro...

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

SERBEST KALMA BEDELİ

Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 150 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Öte yandan oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi de olduğu aktarıldı.



