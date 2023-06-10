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  4. Milli yıldızın transferini resmen duyurdular! Serbest kalma bedeli 150 milyon euro...

Milli yıldızın transferini resmen duyurdular! Serbest kalma bedeli 150 milyon euro...

10.06.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Hollanda Eredivisie’de Feynoord forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Orkun Kökçü’yü 25 milyon Euro ve 5 milyon Euro bonuslarla kadrosuna kattığını açıkladı. Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 150 milyon Euro olarak belirlendiği duyuruldu.

Milli yıldızın transferini resmen duyurdular! Serbest kalma bedeli 150 milyon euro...

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

SERBEST KALMA BEDELİ

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Portekiz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 150 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Öte yandan oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi de olduğu aktarıldı.


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