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Milli yüzücümüz Emre Sakçı'dan dünya rekoru!

27.12.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar 50 metre kurbağalama kategorisinde 24.95'lik derece yaparak dünya rekoru kırdı

Milli yüzücümüz Emre Sakçı'dan dünya rekoru!

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece yaparak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

24 yaşındaki sporcu, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırmayı başardı.

Daha önce 2008 ile 2009 yılları arasında tam 4 kez rekoru kıran Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un rekorlarını Belaruslu yüzücü Ilya Shymanovich bu yıl kırmıştı.

25,25'lik bu rekoru 24,95 ile kıran Emre Sakçı, büyük bir başarının altına imza attı.

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