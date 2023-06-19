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Milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

19.06.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 12 Haziran'da başlayan 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, 14 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler serbest stilde bugün gerçekleşen müsabakalar sonunda 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Alınan sonuçlara göre 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonanın son gününde 92 kiloda Eyüp Çetin, finalde Gürcü rakibi Sandro Kurashvili’ye mağlup olarak gümüş madalya aldı.

45 kiloda mücadele eden Ebubekir Gür, Polonyalı rakibi Pavlo Ilnytskyi’yi 10-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 60 kiloda Vahid Samed Yılmaz, Fransız Abdoullah Nakaev’i 9-6 (tuşla) mağlup ederken, 71 kiloda Ferhat Yiğit ise Yunan rakibi Avraam Moustopoulos’u 6-1 yenerek bronz madalya kazanan diğer isimler oldu.

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan isimler şu şekilde:

KADINLAR:

65 kg Duygu Gen: Altın madalya

43 kg Yağmur Karabacak: Gümüş madalya

40 kg Fatma Yılmaz: Gümüş madalya

69 kg Elif Şevval Kurt: Gümüş madalya

49 kg Nil Aktaş: Bronz madalya

GREKOROMEN ERKEKLER:

60 kg Halil Çınar: Gümüş madalya

110 kg Cemal Yusuf Bakır: Bronz madalya

45 kg Mehmet Hanifi Sarp: Bronz madalya

SERBEST ERKEKLER:

65 kg Remzi Temur: Gümüş madalya

92 kg Eyüp Çetin: Gümüş madalya

45 kg Ebubekir Gür: Bronz madalya

60 kg Vahid Samed Yılmaz: Bronz madalya

71 kg Ferhat Yiğit: Bronz madalya

110 kg Ruşen Arda Güler: Bronz madalya

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Anahtar Kelimeler:
Tiran Arnavutluk Avrupa Güreş Şampiyonası

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