Milliler 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam ediyor! Estonya'yı da geçiyoruz...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’ndaki 4. maçında karşılaştığı Estonya’yı 84-64’lük skorla mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

Letonya’nın başkenti Riga’da yer alan Arena Riga’da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi beşiyle başladı. Estonya ise Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Artur Konontsuk ve Kristian Kullamae beşiyle parkede yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13’lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine oranla üstün oyununu devam ettiren Türkiye, soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden 84-64’lük skorla galip ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN YİNE MAÇA DAMGA VURDU!

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya’da ise Kristian Kullamae’nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu’ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15’te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

