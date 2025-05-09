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Milliler Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik sınavda! A Milli Takım'ın İspanya mücadelesinin oynanacağı stat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İspanya ile oynayacağı ilk müsabakanın Konya'da gerçekleşeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Milliler Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik sınavda! A Milli Takım'ın İspanya mücadelesinin oynanacağı stat belli oldu
Berker İşleyen

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'yı Konya'da ağırlayacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında 7 Eylül 2025 Pazar günü İspanya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelenin Konya'daki Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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TFF'nin yaptığı açıklamada, "A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk iç saha maçında, EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı Konya'da konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak," ifadelerine yer verildi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

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A Milli Takım, Konya'da bugüne kadar 7'si resmî, 1'i özel toplam 8 maç oynadı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlılar, 15 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, daha önce EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya galibiyetleri gibi unutulmaz zaferlere ev sahipliği yaptı.
Öne çıkan maçlar arasında, 13 Ekim 2015'te İzlanda'yı Selçuk İnan’ın son dakika golüyle yenerek EURO 2016 bileti alınması, 8 Haziran 2019'da Fransa'yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 yolunda kritik bir galibiyet elde edilmesi ve 15 Ekim 2023'te Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılma hakkı kazanılması yer alıyor.

İLK RAKİP GÜRCİSTAN

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Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçını 4 Eylül 2025 Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile oynayacak. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maç, A Millî Takım’ın elemelerdeki ilk sınavı olacak. E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile mücadele ediyor.

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