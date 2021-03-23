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Milliler, Hollanda maçına hazır

23.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

Milliler, Hollanda maçına hazır

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Milliler yapılan antrenmanın ardından kampa girdi.

Güneş, Hollanda ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Burak Yılmaz ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Hollanda karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Futbolda en üst düzey organizasyon olan Dünya Kupası için bir yola çıkacağız. İlk müsabakalarımızı paket düşünürsek, Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki takım, gruptaki en güçlü rakiplerimiz. Onlara karşı alacağımız sonuçlar yolumuzu avantajlı hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

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