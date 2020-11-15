Millilerin Formula 1 heyecanı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile saat 20.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takip etti.
Milli Takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#BizimÇocuklar İstanbul’daki Formula 1 heyecanını Riva’dan takip ediyorlar" denildi.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Daum'dan Beşiktaş itirafı
Kjaer, 'liderlik' rolünü benimsiyor
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
Koronavirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu konuştu
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Avcı'nın gündemi takım savunması
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum