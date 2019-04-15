Milwaukee Bucks 121 - 86 Detroit Pistons

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 17 ribaunt, 4 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Doğu Konferansı ilk tur serisi birinci maçında Pistons'ı 35 sayı farkla 121-86 mağlup ederek play-off'lara iyi başlangıç yaptı.
Doğu Konferansı lideri olarak play-off'lara giren Bucks'ta George Hill 16, Eric Bledsoe 15, Brook Lopez ve Khris Middleton 14'er sayı attı. Ersan İlyasova ise 22 dakika 56 saniye görev aldığı mücadeleyi 6 ribaunt, 2 asist, 2 blokla tamamladı.
Konferansın 8. sırasından adını play-off'lara yazdıran Pistons'ta ilk maçın öne çıkan ismi, 21 sayı kaydeden Luke Kennard oldu. Konuk ekipte Andre Drummond ve Reggie Jackson 12'şer sayı buldu.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Indiana Pacers: 84-74 (1-0)
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 104-99 (1-0)
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 121-86 (1-0)
Houston Rockets-Utah Jazz: 122-90 (1-0)
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