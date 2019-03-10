Milwaukee Bucks 50. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'i 131-114 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 131-114 kazandı.
Bu sezon 66. maçına çıkan Bucks, 50 galibiyet elde eden ilk takım oldu. Bucks, 1973-74 sezonundan bu yana ilk kez ligin 50 galibiyete ilk ulaşan takımı olmayı başardı. Ev sahibi ekibi galibiyete, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo ve 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Ersan İlyasova da 7 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu. Hornets'te Kemba Walker 25, Frank Kaminsky 16 ve Miles Bridges 15 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
New York Knicks-Sacramento Kings: 94-102
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 112-114
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 135-130 (uzatmada)
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 107-120
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 131-114
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-120
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