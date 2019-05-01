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Milwaukee Bucks, Boston Celtics karşısında seride durumu eşitledi

NBA HABERLERİ  | 01.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, konuk ettiği Boston Celtics'i farklı yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Son şampiyon Golden State Warriors, evinde Houston Rockets'ı 115-109 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

Milwaukee Bucks, Boston Celtics karşısında seride durumu eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks, konuk ettiği Boston Celtics'i 123-102 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi. NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçında ağırladığı Celtics'i 123-102 mağlup eden Bucks, seride ilk galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, Khris Middleton 28, Eric Bledsoe 21 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, sonradan girerek 17 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 4 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı. Celtics'te Marcus Morris 17 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Al Horford 15 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

WARRİORS SERİDE AVANTAJ YAKALADI

Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-109 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Warriors'ta Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Klay Thompson 21 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 20 sayı, 5 asist, Draymond Green 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle galibiyette ön plana çıktı.

Rockets'ta James Harden'ın 29 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Chris Paul'ün 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon'ın 15 sayı, Clint Capela'nın 14 sayı, 10 ribaunt, PJ Tucker'ın 13 sayı, 10 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi. NBA play-off'larına 1 maçla devam edilecek.

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Denver seriye galibiyetle başladıDenver seriye galibiyetle başladı
Boston seriye avantajla başladı!Boston seriye avantajla başladı!
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Anahtar Kelimeler:
NBA boston celtics milwaukee bucks golden state warriors houston rockets

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